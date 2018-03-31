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İşgalci askerlerinin yaptığı katliam, 'da lanetlendi

'in Levent'teki Konsolosluğu önünde toplanan bazı gruplar, işgalci İsrail güçlerinin, abluka altındaki Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen lere müdahalede kullanarak 15 liyi şehit etmesini etti. Gösterilerde şehit edilen silahsız Filistinlilerin gerçek mermilerle ve başına, kalbine hedef gözeterek katledilmesi kınandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 18:37
İşgalci İsrail askerlerinin yaptığı katliam, İstanbul'da lanetlendi

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, güçlerinin, abluka altındaki Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen lere müdahalede kullanarak 15 liyi şehit etmesini etti.

Levent'teki İsrail'in Konsolosluğu önünde toplanan Özgür-Der üyeleri, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıdı.

Burada açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, her yıl 'nün yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkının sürgün edilmesini kabul etmediğini belirtmek için yürüyüşler düzenlediğini söyledi.

Filistin'de milli yas ilan edildi

Grup adına açıklama yapan Cihan Uyanık, dün Filistinlilerin ''Büyük geri dönüş yürüyüşü'' adıyla yaptıkları eylemlere İsrail tarafından saldırılar yapıldığını aktararak, ''Şimdiye kadar 15 Filistinli hayatını kaybetti, binden fazlası da yaralandı. İsrail'in işgal ve katliamlarına karşı Filistin halkının yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, protestolar sonlandırıldı.

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İşgalci İsrail askerlerinin yaptığı katliam, İstanbul'da lanetlendi
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