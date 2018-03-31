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'da konuşan , "Artık o eski yok" dedi

Dünya? Etnospor Konfederasyonu Başkanı , Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, 'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş , PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 20:03
Malatya'da konuşan Bilal Erdoğan, Artık o eski Türkiye yok dedi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , 21'inci yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu, Avrupa'da lerin insan muamelesi görmediğini söyledi.

'da, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne; Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gençlik Kolları Genel Başkanı ile partililer ve üyeler katıldı.

"EN ÖNEMLİ ADIM..."

Kongrede konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek için yapılan referandumun bu döneme 'nin güçlü girmesinin en önemli adımı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"İngiltere'nin ayrılışı, İtalya'nın bize benzer referandumun geçemeyişi ve ondan sonra sürüklendiği belirsizlik. Hollanda'sı, Belçika'sı, Macaristan'ı, Almanya'sına varıncaya kadar hükümet kurmakta zorlanılan ve Avrupa'ya dünyanın çeşitli yerlerinden çalışmak için gelen veya savaştan, çatışmadan kaçarak sığınmak zorunda kalan mültecilerin insan muamelesi göremediği bir Avrupa ile karşı karşıyayız.

4 milyon insana kucak açan bir ülkeyiz

Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş , PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var.

İşte FETÖ'nün ABD yapılanması ve Türkiye aleyhindeki kirli kumpasları
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Malatya'da konuşan Bilal Erdoğan, "Artık o eski Türkiye yok" dedi
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