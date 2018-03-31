O hain tutuklandı

DHKP-C'li
teröristlerin 31 Mart 2015'te odasında şehit ettiği Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teröristlerden Şafak Yayla
'nın kullandığı tabancayı örgüt kuryesi Mustafa Koçak'a veren avukat Murat Canım
, İstanbul
5. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. "TEMİZ İLİŞKİ"
Gülbahar Mahallesi'ndeki adresinde şafak vakti baskınla gözaltına alınan şüphelinin, DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunun belirlenmesine rağmen örgütsel tabirle "temiz ilişki" olarak benzer eylemlerde lojistik ihtiyacı için kullanıldığı, terör iltisakı kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği belirlendi. "KARINCALAR"
Sevk yazısında, şüpheli Murat Canım'ın terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı 'karıncalar
' ismi verilen yapılanması içinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.