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O hain tutuklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
O hain tutuklandı
DHKP-C'li teröristlerin 31 Mart 2015'te odasında şehit ettiği Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teröristlerden 'nın kullandığı tabancayı örgüt kuryesi Mustafa Koçak'a veren avukat , 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TEMİZ İLİŞKİ"
Gülbahar Mahallesi'ndeki adresinde şafak vakti baskınla gözaltına alınan şüphelinin, DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunun belirlenmesine rağmen örgütsel tabirle "temiz ilişki" olarak benzer eylemlerde lojistik ihtiyacı için kullanıldığı, terör iltisakı kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği belirlendi.

"KARINCALAR"
Sevk yazısında, şüpheli Murat Canım'ın terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı '' ismi verilen yapılanması içinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
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O hain tutuklandı
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