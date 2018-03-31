Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Ünlü kuyumcu Sait Koç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberi: Ünlü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'nın ünlü larından gece saatlerinde hayatını kaybetti. Koç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 12:08
Son Dakika Haberi: Ünlü kuyumcu Sait Koç hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 'nın ünlü su , gece saatlerinde hayatını kaybetti.

, Alişan, gibi ünlüler, Sait Koç'un önde gelen müşterilerindendi.

(Sait Koç'un oğlu Ersan Koç ve Alişan)

İbrahim Tatlıses yıllar önce verdiği bir röportajda, Sait Koç'un parmak ölçüsünü bildiğini söylemişti.

Sait Koç'a servet ödeyen isimlerin başında gelen Diva Bülent Ersoy da bir anısını şu sözlerle anlatmıştı:

"1980'de Gümüşsuyu'ndaki Alman Konsolosluğu'nun yeri satılıyordu. O zamanın parasıyla 80 bin TL istediler. Tam alacağım sırada ünlü kuyumcu Sait Koç parmağımdaki bu yüzüğü getirdi. Taşlarına vuruldum! Parayı yüzüğe verdim, o mülkü almadım"

3 FARKLI YERDE ŞUBESİ VARDI

1967 yılında Kapalı Çarşı'da kendi ismi adı altında başlayan, SAİT KOÇ Mücevherat dünden bugüne kendi bünyesinde İstanbul'da üç mağaza dahil etmiş olmakla beraber yurtdışında ve yurt içinde özel davetler düzenlemiştir. Dünyanın her yerinden olan müşteri porföyünü, kalitesiyle yaptığı özel tasarımlarıyla işçiliğe verdiği hassasiyetle ve en büyük özelliği olan sağladığı güven ile genişletmeye devam etmektedir. Bütün bu süreç içerisinde ismi ve soyismi ile markalaşmayı başarmış Türkiye'deki tek firmadır. (Milliyet)

Türkiye'nin en zengin isimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Ünlü kuyumcu Sait Koç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN