Yeter ki siz yürüyün

Devlet, gazilerini hiç yalnız bırakmadı. FETÖ
'cü hainlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve aylarca hastanede yaşam savaşı veren, aldıkları ağır yaralar ile ayağa kalkamayan gazileri, devlet kişiye özel aldığı 95 bin dolar değerindeki robotlarla ayağa kaldırmayı başardı. Ahmet Kahraman
, Mustafa Uygun
ve Emre Doğan rototlu gazilerlerde sadece üçü.. ROBOTUM HER ŞEYİM OLDU
Ahmet Kahraman (31) 15 Temmuz
gazisi. FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonucu kurşun sol göğsünden girdi, arka kısmında omurgaya saplandı. 3 büyük ameliyat geçirdi. 19 gün yoğun bakımda uyutuldu. Aylarca hastanede yattı. Sol böbreği, dalağı, pankreasının bir kısmı ve sol kalın bağırsağının yarısı alındı. Doktorlarının "yaşaması bile mucize" dediği adı gibi kahraman gazi yatağa mahkum oldu. Yürüdüğünü sadece rüyalarında görüyordu. Devletin ona aldığı 95 bin dolar değerindeki yürüme robotuyla Kahraman yeniden ayağa kalktı. 8 yaşında bir kızı, 4 yaşında da bir oğlu olan Ahmet Kahraman'ın dünyası devletin gaziler için aldığı robotla yeniden ayağa kalkıp yürümeye başlamasıyla değişti. Robotla çalışmalarını hızla tamamlayan Kahraman, artık hastane dışında alışveriş merkezinde veya sokakta üzerine giydiği robotuyla yürüyor. Bir süre Erenköy Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde robot eğitimi alan Kahraman, yürüyemediği günlerin acısını çıkarıyor. En büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yürümek olan Kahraman "Benim için yatağa mahkum, ayağa kalkamaz dediler. Ama kalktım. Bana aldığınız robot herşeyim oldu. Cumhurbaşkanım gelin Ümraniye'ye birlikte yürüyelim. Ben robotumla size eşlik ederim" davetinde bulunuyor. DEVLETİM BENİ HİÇ UNUTMADI
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de hainlerin sıktığı kurşun omuriliğine isabet edince yürüyemez hale gelen 43 yaşındaki Mustafa Uygun da gazisini unutmayan devletin aldığı 95 bin dolarlık robotla ayağa kalktı. Dünyada sayılı merkezlerde olan, Türkiye
'de ise ilk kez kullanılan robotla yeniden yürüyen Mustafa , "Devletim beni hiç unutmadı. Bu robot bana 'umut var Mustafa ' dedirtti." Diyerek, duygularını paylaşıyor. O karanlık geceden sonra aylarca yatağına mahkum olan Mustafa'nın, omuriliğinde parçalanan kurşun, omuriliğine büyük zarar verdi. Belden aşağısı felç oldu. Ayakkabılarına kadar özel tasararlanan robot sayesinde neredeyse bir yıldır yatağa mahkum olan kahraman gazi yeniden ayağa kalktı. SADECE AYAĞINDAN 20 AMELİYAT GEÇİRDİ
15 Temmuz gazileri Mustafa Uygun ve Ahmet Kahraman'ı 95 bin dolar değerindeki robotla ayağa kaldıran devlet, Ankara
'daki Gazi Emre Doğan'ı da unutmadı. Gazi Emre Doğan da 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı canını siper etti. Hainlerin jetlerle bombaladığı Ankara'da Külliye
'ye koşarken bombalardan sıçrayan bomba parçalarıyla ağır yaralandı. Bir bomba parçası da sol ayağını parçaladı. Topuk kurtarıldı ama parmak kısmı olmadığı için ayağı pasif kaldı. Bunun için de gaziye deriden patik gibi ayak yapıldı. Kurşunlardan diğeri ise omuriliğine isabet etti. Sadece ayağından 20 ameliyat geçiren 24 yaşındaki gazi, omuriliğindeki bomba parçası çıkarılsa da yatağa mahkum oldumuştu. 20 aydır hastenelerde tedavi süreci devam eden genç gaziyi ayağa kaldıran, devletin onun için aldığı yürüme robotu oldu. Emre, "Hayalim, robotumu üzerime giyip, yürüyerek Külliye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitmek" diyor.