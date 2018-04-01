Erdoğan ve Putin 9’uncu kez buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 1 yıl içindeki 9. görüşmesini 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecek. Rusya'da yeniden devlet başkanı seçilen Putin, seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. İki günlük seyahatin ilk gününde Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Aynı gün Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin de resmi temel atma töreni düzenlenecek. İkinci gün ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla bir Suriye zirvesi gerçekleştirilecek.

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