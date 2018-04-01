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Erdoğan ve Putin 9’uncu kez buluşuyor

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Erdoğan ve Putin 9’uncu kez buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı , son 1 yıl içindeki 9. görüşmesini 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecek. Rusya'da yeniden devlet başkanı seçilen Putin, seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. İki günlük seyahatin ilk gününde Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Aynı gün 'deki 'nin de resmi temel atma töreni düzenlenecek. İkinci gün ise 'nin de katılımıyla bir Suriye zirvesi gerçekleştirilecek.

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Erdoğan ve Putin 9’uncu kez buluşuyor
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