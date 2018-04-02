60 yıllık nükleer rüyası gerçekleşiyor

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, AK Parti
Bakırköy 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olduğunun altını çizen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in yarın gerçekleştireceği temel atma törenine dikkat çekti. Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak" diye konuştu. 'KILIÇDAROĞLU VEAKIL TUTULMASI'
Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yerli kömürle ilgili söylemlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Eskişehir
'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada görüyorsunuz."