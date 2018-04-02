FETÖ sanığı eski polis başmüfettişinin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan eski polis başmüfettişi tutuklu sanık Abdullah Bostan'ın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.

SANIKTAN İTİRAFLAR

Bostan, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı'nda polis başmüfettişi olarak çalıştığını belirterek, Erzurum'daki polis okulu öğrencilerini örgüt evine yönlendirdiği yönündeki hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Konakladığı otel kayıtlarının resmi görevle ilgili olduğunu savunan Bostan, tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

"KOZANLI ÖMER" LAKABI

Örgütün üst düzey yöneticilerinden "Kozanlı Ömer" lakaplı firari Osman Hilmi Özdil ile telefon görüşmeleri olduğu tespitiyle de ilgili savunma yapan sanık, şöyle konuştu:

"Ben Kozanlı Ömer'le görüştüğüm konusuna açıklama getirmek istiyorum. Bizim polis sandığımız vardır. Bu şahsın da polis sandığı acenteliği vardır. O acentaya pek çok polis gibi ben de aracımı sigorta yaptırdım. Zaten telefon irtibatları incelendiğinde sigorta kayıtları dönemine denk gelir. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

BANK ASYA İLE İLİŞKİSİ

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Bostan'ın ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da para hareketliliğinin bulunması nazara alınarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için duruşmayı erteledi.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polis başmüfettişi Abdullah Bostan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, iddianamede, Bostan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden "Kozanlı Ömer" lakaplı firari Osman Hilmi Özdil, firari Önder Aytaç ve yargı imamı olduğu iddia edilen firari Osman Karakuş ile telefonla görüştüğüne yer verilmişti.