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'nün "sendika temsilcisine" hapis

Kırşehir'de örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan sendikanın il temsilciliğini yapan eski sağlık çalışanı, hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:00
FETÖ'nün sendika temsilcisine 12 yıl hapis

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan sendikanın il temsilciliğini yapan eski sağlık çalışanına hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ile kapatılan Ufuk Sağlık Sen'in Kırşehir temsilcisi, eski sağlık memuru tutuklu Mehmet Saray ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içinde yer alması nedeniyle iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANI" SIFATI

Tanıkların örgütün Kırşehir'deki "mütevelli heyeti" üyesi olduğu yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine sanık Saray, örgüt üyesi olmadığını, "sağlık çalışanı" sıfatıyla sendikal faaliyetlerde bulunmaya çalıştığını ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ve "örgütün hiyerarşik yapısında bulunduğu" gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kırşehir'de sağlık kurumlarındaki örgüt mensuplarına yönelik soruşturma başlatılmış, Saray'ın dosyası açılan ana davadan tefrik edilmişti.

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FETÖ'nün "sendika temsilcisine" 12 yıl hapis
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