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Son dakika: merkezli operasyonu

merkezli 1,1 ton skank ele geçirilen operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:31
Son dakika: İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'ta Muğla'da düzenlenen ve 1 ton 100 kilogram skankın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında grubunun elebaşı olduğu iddia edilen Arnavutluk uyruklu M.K'nin de yer aldığı 11 şüpheli, hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

- Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda skankı Arnavutluk'tan gemiyle Muğla'ya, oradan da karayoluyla İstanbul'a getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı.

İstanbul polisi, 6 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Milas'ta Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği ortak operasyonda, 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Bir depoda yapılan aramada, çeşitli yerlere zulalanmış 1 ton 100 kilogram skank ele geçirilmişti.

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Son dakika: İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
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