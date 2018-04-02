Oltacı hacker’lar ve fidyeciler

Erdal Özyağcılar, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay gibi 34 tanınmış isim, geçen yıl çökertilen 'Ducky Layne' adlı organize suç çetesinin mağduru oldu. Fishing (olta) yöntemini kullanan internet korsanları, ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptı. Tamer Karadağlı çete için, "Kan emici vampirler" ifadesini kullanmıştı. Ünlüleri veya çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenlerini hedef alan hackerlar, fishing (olta) yöntemini kullanarak hedef aldığı kişilere merak uyandıran mailler attı. 'Bu yazışmalar senin mi', 'Bu fotoğraflardaki sen misin, senden hiç beklemezdik' yazılı linklere tıklayanların şifreleri kırılıyor, ardından mail adresi ele geçirilip bunların iadesi karşılığında para talep ediliyordu. İstanbul Emniyeti Siber Polisi, artan şikayetler üzerine Ördev Avı (Duck Hunt) operasyonuna imza attı. Çetenin 30'dan fazla üyesi gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

20 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNİ ALMIŞLAR!

?Yargı süreci devam eden çete üyelerinin incelemeye alınan bilgisayarlarından 20 bin kişiye ait bilgiler çıktı. Çetenin örümcek ağını andıran şemasını hazırlayan emniyet, internet korsanlarının, hedefteki kişileri "Fotoğraflarına ve yazışmalarına montaj yapar, internette yayınlarız" şantajını yaptıklarını belirledi. Gökyar Ş. (32) liderliğindeki hacker çetesi, şarkıcı Aleyna Tilki'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken çete üyesi Bahar Ç.'yi (22) de dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı ortaya çıkmıştı. Facebook ile irtibata geçen Bahar Ç., hesabını kapattırdığı ünlü şarkıcıdan para istemişti. 500 bine civarında takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Bahar Ç. ile birlikte Ayda K. (21) da yakayı ele vermişti.

AVM'DE TOPLANTIYA BASKIN

?Suç ortaklarıyla irtibatı hiç koparmayan ve son derece planlı bir şekilde hareket ederek mağdurları özenle seçen hackerlara yönelik geçen yıl başarılı operasyonlara imza atan İstanbul Siber Polisleri, Duck Hunt operasyonun ardından yine geçen yıl Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye baskın yaptı. Toplantı için buluşan 20 hacker suçüstü yakalandı. Ducky Layne çetesi gibi kalabalık ve organize bir şekilde çalışan internet korsanları, polisin tabiriyle 'Sanal Ordu' kurarak virüslü yazılımlar yükledikleri internet sitelerine giren insanların bilgisayarlarını da ele geçiriyor.

LİNKE TIKLARKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN!



Fidyeciler (Sistem hack dolandırıcılığı): Bu yöntemi kullanan bilgisayar korsanları, genellikle mail üzerinden çalışıyor. Hackerler, birçoğumuzda olduğu gibi spam (istenmeyen) kutusuna mail gönderiyor.

SİSTEM KARŞILI ĞIN DA FİDYE

Virüslü birtakım yazılımlar kullanarak sık sık film, video ve müzik indirilen bilgisayarları yakından takip eden çete, bilgi edinmek için yine 'Derin İnternet'i kullanıyor. Yolladıkları maillere müzik ve video uzantılarını ekleyen dolandırıcıların hedefindeki kurbanlar, 'spam' kutusundaki uzantı veya linklere tıkladığında tuzağa düşüyor. IP sistemi korsanlar tarafından kilitleniyor ve onlar izin verene kadar da açılmıyor. Bilgisayarına "uyarı" yazısı başlığında mesaj atan dolandırıcılar fidye istiyor. "Vereceğimiz banka hesap numarasına havale yapın. Bilgisayarınızın sistemini hemen açalım" sözleriyle tehdit edilen bilgisayar kullanıcıları, "Aksi halde bilgisayarınızın içerisindeki bilgi, belge ve fotoğraflarınıza bir daha ulaşamazsınız" şantajıyla korkutuluyor. İstanbul'da 2017'de bu yöntemi kullanan 100'e yakın bilgisayar korsanı tespit edildi. Siber Polisi'ne göre korunmak için güvensiz uzantı ve linklere tıklamamak ve yükleme yapmamak yeterli görülüyor.

YARIN: "Trol Kredi Mesajı" ile organize tuzak kuran ve milyonluk dolandırıcılık olayları gerçekleştiren çeteler... Papağan tuzaklarıyla "Derin Ekleme" yöntemi ve "Derin İnternet" tehlikesi... Ürün pazarlama yöntemi ile yapılan seri vurgunlar. Gençleri bekleyen tehlike: Sanal Bahis ve Sanal Kumar bataklığı...