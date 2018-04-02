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Lavrov'dan flaş Trump değerlendirmesi

Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin 'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü bildirdi. Lavrov, "O (Trump) 'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 23:52
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Trump değerlendirmesi

Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı Abdül Hasan Mahmud Ali ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın ABD'nin 'den çıkacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğu yönünde güvence verdiğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen son aylarda ABD'nin Fırat'ın doğusuna yerleştiğini gözlemlediklerini belirtti.

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Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkabileceğine yönelik sözlerine bağlı kalacağını düşündüğünü vurgulayarak, "O (Trump) 'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı. Burada önemli olan şudur ki, ABD bütün üye devletlerin egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermeyi içeren anlaşmasını ihlal ederek kendi birliklerini, özel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gönderdi, koalisyonu toparladı." şeklinde konuştu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Trump değerlendirmesi
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