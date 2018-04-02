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: ’de terör operasyonu

haberi... ’de yol kontrolü yapan jandarma, yapma suçundan arama kaydı bulunan 1 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:40
Son dakika: Hakkari’de terör operasyonu

'de yol kontrolü yapan jandarma, yapma suçundan arama kaydı bulunan 1 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMA"

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.03.2018 günü ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.


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Son dakika: Hakkari’de terör operasyonu
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