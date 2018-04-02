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'ten 'ye "" bugün verildi, yarın temel atılıyor

Atom Kurumunca () Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesi inşası için "" verildi. İnşaatın temel atma töreninin 3 Nisan günü yapılacak olması, "Türkiye'nin bir gün bile beklemeye tahammülü yok. Hızla büyüyoruz" şeklinde yorumlanıyor. TAEK'ten yapılan açıklamada, Akkuyu sahasının 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslandığı ve yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandığı belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 20:25
TAEK'ten Akkuyu NGS'ye İnşaat Lisansı bugün verildi, yarın temel atılıyor

Projesinin, Mersin-Akkuyu sahasında kurmak ve işletmek üzere 12 Mayıs 2010'da, ile arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. Ünitesi inşası için tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir."

Akkuyu NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Üretim Lisansı verilmesinin ardından santralin birinci ünitesi için geçen yıl TAEK "Sınırlı Çalışma İzni" vermişti. Alınan izinlerin ardından reaktör binasının temel altı beton çalışması başlamıştı.

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Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken, 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor. Akkuyu NGS ile inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.



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