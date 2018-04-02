TAEK'ten Akkuyu NGS'ye "İnşaat Lisansı" bugün verildi, yarın temel atılıyor

Akkuyu NGS Projesinin, Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere 12 Mayıs 2010'da, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir."

Akkuyu NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Üretim Lisansı verilmesinin ardından santralin birinci ünitesi için geçen yıl TAEK "Sınırlı Çalışma İzni" vermişti. Alınan izinlerin ardından reaktör binasının temel altı beton çalışması başlamıştı.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken, 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor. Akkuyu NGS ile inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.





