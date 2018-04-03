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Eski bakanın oğlu rezidansta etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu   'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 16:32

Şişli'deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan 'tan iki gündür haber alanamayan komşusu , rezidans yönetimine haber verdi. Saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak'ı yatağında, yanında tabanca, kanlar içinde buldu.

BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede ettiği saptanan bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kapı komşusu Cansu Özdemir, ''İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk'' dedi.

'BİRLİKTE İNTİHAR EDELİM Mİ?' DİYE SORMUŞ

Bir arkadaşı da "Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin'in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi'' diye konuştu. 'de yaşayan bir arkadaşının ise ''Çetin geçen günlerde şaka yollu bana 'İntihar edelim mi?' diye sordu'' dediği belirtildi. Acı haberi alan aile, Öztoprak'ın cenazesini almak üzere 'a gitti.


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Eski bakanın oğlu rezidansta intihar etti
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