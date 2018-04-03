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'daki davasında " videosu" uyarısı

'a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davadan karar çıktı. Sanıkların telefonundan elde edilen DEAŞ'a ait infaz videolarının internetten kolayca ulaşılabilecek videolar olduğunu ileri sürerek suçlamayı reddeden avukata, mahkeme başkanı "Siz telefonunuzda videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Avukat da "Doğru ben olsam yüklemezdim" cevabını verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 18:34 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 18:59
İstanbul'daki DEAŞ davasında kafa kesme videosu uyarısı

'a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. memurunu 9 yıl hapse çarptıran mahkeme 2 kadını ise 6 yıl hapse mahkum etti.

Ailelerinin kayıp ihbarı ile aranırken emekli özel harekat polisi ile birlikte yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile emekli polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

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Bu savunma üzerine mahkeme başkanı sanık avukata, "Siz telefonunuzda videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Avukat da "Doğru ben olsam yüklemezdim" cevabını verdi.

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Dosyayı karara bağlayan mahkeme tutuklu sanık Muhammet Gültekin'i "Terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapse çarptırdı. Mahkeme tutuksuz sanıklar ve Maryam Sadıgova'yu ise aynı suçtan 6 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme tutuksuz sanıklar İşleri ve Sadıgova hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının devam edilmesini kararlaştırdı.

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İstanbul'daki DEAŞ davasında "kafa kesme videosu" uyarısı
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