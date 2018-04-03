İstanbul'daki DEAŞ davasında "kafa kesme videosu" uyarısı

DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Eski polis memurunu 9 yıl hapse çarptıran mahkeme 2 kadını ise 6 yıl hapse mahkum etti.

Ailelerinin kayıp ihbarı ile aranırken emekli özel harekat polisi Muhammet Gültekin ile birlikte yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile emekli polis memurunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Bu savunma üzerine mahkeme başkanı sanık avukata, "Siz telefonunuzda kafa kesme videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Avukat da "Doğru ben olsam yüklemezdim" cevabını verdi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme tutuklu sanık Muhammet Gültekin'i "Terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapse çarptırdı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'yu ise aynı suçtan 6 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme tutuksuz sanıklar İşleri ve Sadıgova hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının devam edilmesini kararlaştırdı.