Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Dikkat çeken görüntüler... DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Son Dakika: Dikkat çeken görüntüler... kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi. Davanın firari sanığı ile Ankara Garı'ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve 'ın sözde Türkiye emiri olan 'ın DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bir kişinin Güneş tarafından infaz edilme anı da fotoğraflara yansıdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 15:12
Son Dakika: Dikkat çeken görüntüler... DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Davanın en son görülen celsesinde beyanları alınan müştekiler ve avukatlar, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile Mayıs 2016'da 'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan ile ilgili otopsi raporlarının istenmesini talep etmişti. Beyanları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu dosyalar ile otopsi raporunun istenmesine karar vermişti.

DEAŞ KAMPINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, 24 Nisan 2014 tarihinde Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan 'in üzerinden çıkan dijital materyaller dava dosyasına girdi. Dosyaya giren fotoğraflarda, Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'ın kampında örgüt üyelerine eğitim yaptırdığı görülüyor. Durmaz'ın eliyle işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından infaz edildiği an da fotoğraflara yansıdı.

Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...
Son Dakika: İzmir'de yakalanan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Dikkat çeken görüntüler... DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN