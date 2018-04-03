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: sanığı firari ’ın mali müşavirine 10 yıl hapis

haberi...’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün 1 numaralı firari sanığı ’ın mali müşavirliğini yapan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 13:38
Son dakika: FETÖ sanığı firari Sıtkı Baş’ın mali müşavirine 10 yıl hapis

2. 'nde görülen davada tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu.

SANIKTAN İTİRAFLAR

By lock programını kullandığını kabul eden tutuklu sanık Ercan Yazır mahkemede "Ben mali müşavirlik yaptım. Bylock programını isimli kişi 500 TL karşılığında telefonla birlikte bana verdi, buradan irtibata geçeceğimizi söyledi. Sıddık Baş'ın mali müşavirliğini yaptım. Diğer örgüt üyelerinden de yaptıklarım oldu. Görevim gereği muhasebe ile ilgili brifingler veriyordum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ercan Yazır'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

EV HANIMINA 6 YIL HAPİS

Öte yandan ev hanımı Handan Kilci / soruşturması kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün kritik ismi gözaltına alındı

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Son dakika: FETÖ sanığı firari Sıtkı Baş’ın mali müşavirine 10 yıl hapis
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