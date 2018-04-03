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Son dakika haberi: 'nin yeni "gözü" Retinar

Son dakika... Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, envanterine girdi. İhracat başarısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlanan Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. TSK'nın envanterine giren Retinar PTR teröristlerin korkulu rüyası olacak...

Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 11:59
Son dakika haberi: TSK'nin yeni gözü Retinar

Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin () envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.

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Son dakika haberi: TSK'nin yeni "gözü" Retinar
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