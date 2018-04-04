Son Dakika: Almanya’da FETÖ’ye ait lise kapandı

Son dakika haberi... Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel'de faaliyet gösteren, FETÖ'ye bağlı "Urselbach Gymnasium" lisesinin faaliyetlerini bu yılın ocak ayı itibariyle sonlandırdığı bildirildi. Sadece Türk kökenlilerin değil Almanya'daki müslüman azınlığın da çocuklarını FETÖ okullarından alması üzerine örgütün sözde eğitim kurumlarında büyük bir mali kriz yaşandığı öğrenildi. 15 Temmuz ihanetinin ardından Almanya'daki Türk azınlığın protesto etmesi üzerine Zaman Almanya gazetesi de kapanmıştı.