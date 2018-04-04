FETÖ'nün operasyonlara karşı taktikleri ByLock mesajlarında

İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarından elde edilen ByLock yazışmalarında, örgüt üyelerinin düzenlenen operasyonlar öncesi güvenlik güçlerine karşı geliştirdiği taktikler yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ üyelerinin güvenlik güçlerinin operasyonları öncesi kendilerini zora sokabilecek durumları ortadan kaldırmak için "prova" yaptıkları ele geçirilen ByLock yazışmalarıyla belgelendi.

"İZMİR İMAMI" DA O YAZIŞMALARDA

FETÖ'cülerin güvenlik güçlerine karşı geliştirdikleri taktikler, İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmaya çalışan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Halil Karagöz'ün ByLock yazışmalarında da görüldü.

Örgüt üyeleri arasında yayılması için üst yönetime gönderildiği anlaşılan "Kayyım gelmiş gibi" başlıklı ByLock mesajında, bir okula kayyum gelmesi durumunda neler yapılacağı üzerine taktikler verildiği ve ders programı üzerine yeni düzenlemeler yapılmasının planlandığı belirlendi.

Üyelerden güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı önceden "tatbikat" yapmaları istenerek hazırlıklı olmaları emrinin verildiği mesajda "kamera" taktiği dikkat çekiyor.

"KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİ DÜŞÜRELİM"

"Kayyım gelmiş gibi öğretmen fazlalıklarını nasıl izah edeceğimiz üzerine çalışalım, kademe toplantıları olmazsa olmaz, toplantıları nerede ve hangi saatte yapacağımız üzerine çalışın, okuldaki kameralar kör noktalar nereler, artık müdahale edemeyeceğimizi düşünerek kamera yoğunluğunu azaltalım, kamera çözünürlüklerini düşürme imkanı varsa düşürelim" uyarısı yer alan mesajla FETÖ üyelerinden, güvenlik güçlerinin delil toplamasını zorlaştırması isteniyor.

Ayrıca güvenlik güçlerinin alternatif gizli sistem ve oda arayışında olduğu, bu intibayı verecek durum olmaması gerektiği belirtilen mesajlarda, bilişimcinin "gözü açık, soğukkanlı, dikkatli, güvenilir, korkmayan, gereksiz fazla bilgi vermeyen, vereceği şeyin dozajını ayarlayan" biri olması öğütleniyor.

"İNKAR ET"

Bir başka ByLock mesajında da örgüt üyelerinin delilleri yok etmesi ve olanları inkar etmesi isteniyor.

Mesajda, şu ifadeler yer alıyor:

"Birisi, hoca arkadaşı eve çağırıyor. Kağıda 'burs parası, himmet parası, kurban parası' diye ayrı ayrı yazıyor, parayı da teslim ediyor. Bölgeci çıkıyor asansörde 'tedbire aykırı' diye kağıdı yırtıyor, parayı çantayı koyuyor. Apartmanın girişinde polisler yakalıyor, yokluyor, kağıt yok para var. 'Benim param diyor' alıyorlar, daireye çıkartıyorlar. O birisi diyor 'hocam ben biraz önce kurban, burs, himmet parası vermedim mi?' diyor. Bölgeci de 'benim öyle bir şeyden haberim yok. Sen onu başkasına vermişsindir, karıştırıyorsun herhalde' demiş. Kanıt, kayıt olmadığı için polis bir şey yapamıyor."

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da 25 Temmuz 2017'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 137 zanlıdan 125'i gözaltına alınmıştı. Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altınşehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve geçen yıl şubat ayından bu yana faaliyette bulunduğu tespit edilmişti.

Zanlıların, yapıyı ayakta tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.

Örgütün bölgedeki sözde imamlarının da aralarında olduğu 63 zanlının tutuklandığı operasyonda Halil Karagöz'ün üstünde ve 2 adresindeki aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu.