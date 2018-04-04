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'a giden ünlülerden 'na sert tepki

Partisinin grup toplantısında sınır karakolundaki Mehmetçiğe moral ziyaretine giden sanatçıları skandal sözlerle eleştiren Kemal 'a ünlü isimlerden sert tepki geldi. Moral ziyaretinde bulunan sanatçıların yaptığı ortak bir basın açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 18:55
Hatay'a giden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal , 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için 'a giden ünlüleri ve 'ı eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan bir grup ünlü isim Kılıçdaroğlu'na ortak bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

Ulu önder 'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

, , , Cengiz Kurdoğlu, , , , Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, , Arif Susam, , Muazzez Ersoy, , Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz

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Hatay'a giden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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