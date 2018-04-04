Külliye’de Kalinka’lı karşılama

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'i Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde resmi törenle karşıladı. Putin'in makam aracı atlı birliklerle Külliye'ye girerken, Putin tören kıtasındaki askerleri Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Putin, 18 Mart'ta yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini dün Türkiye
'ye gerçekleştirdi. Putin son Türkiye ziyaretini 4 ay önce gerçekleştirmişti. 4 AY SONRA İKİNCİ ZİYARET
Putin ve 8 Rus Bakan'ı taşıyan Ilyushin Il-96 tipi uçak saat 15.15'te Esenboğa Havalimanı
'na indi. Putin'i taşıyan makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye'ye girdi. Erdoğan, Putin'e askerleri nasıl selamlayacağı konusunda tüyo verirken, Putin tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Karşılamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Santrali
resmi temel atma töreninin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören alanına Kalinka şarkısı eşliğinde geldi.
Vladimir Putin'in ziyareti öncesinde töreni izleyecek basın mensuplarının ekipmanları bomba uzmanı köpekle arandı. BAŞKENT POLİSİ ALARMDA
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 3'lü zirve için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak. Her iki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergâhlarda yaya polisler görev yapacak. Güzergâhlar geçiş öncesinde kontrol edilerek araç ve yaya trafiğinden arındırılacak. Geçişler öncesinde üst geçitlerde yaya trafiği engellenecek. Putin ve Ruhani'nin konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile buralara açılan sokak ve caddelerde önlemler sürecek.