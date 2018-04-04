Son dakika: İstanbul’da 2 DEAŞ’lı silah ve servetleriyle birlikte yakalandı

OPERASYONDA TERÖRİSTLERE AİT SERVET ORTAYA ÇIKARILDI

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti.