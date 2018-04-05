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15 Temmuz gecesi "Ülkeyi terk edelim" mesajı atmışlar

'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ikisi tutuklu 5 sanığın beraat ve tahliye talepleri reddedildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 17:48
15 Temmuz gecesi Ülkeyi terk edelim mesajı atmışlar

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ikisi tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Erdi Saçi ve Eray Sağdıç ile tutuksuz 3 sanık ve avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi.Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan C.B'nin dosyaya eklenen 70 sayfalık dijital veri incelemesini okudu.

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKARILDI

Halen görevde olan tutuksuz sanık tabip yüzbaşı C.B'nin darbe girişimi gecesi meslektaşlarıyla kurduğu Tango mesaj grubundaki sohbetleri okuyan mahkeme başkanı, "Yazışmalarda arkadaşlarınızla yaptığınız diyaloglarda, 'Darbe oluyor, darbeyi onayladı', 'Tayyip ya öldü ya da paketlendi', 'Darbeyi bizim uyuzlar mı yapıyor?', 'Hiç kimse sokağa çıkmasın' gibi mesajlar var. Ayrıca gece saatlerinde, 'Tayyip Erdoğan'ın oyları yüzde 85'e çıkar şimdi', 'Ben 'dan Antalya'ya kaçıyorum', 'Ülkeyi terk edelim' gibi mesajlar atılmış. Savunmanız nedir?" dedi.

Bunun üzerine suçlamaları reddeden sanık C.B, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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15 Temmuz gecesi "Ülkeyi terk edelim" mesajı atmışlar
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