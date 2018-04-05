65 darbeciye müebbet HAPİS

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda görülen FSM'nin kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezası aldı.

HAİNLERE AĞIR MÜEBBET

Tutuklu sanıklar yarbay Adnan Uygun, binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun, yüzbaşı Bahadır Köse, üsteğmen Mustafa Ceyhan, astsubay Hilmi Ertuğrul, uzman çavuşlar Seyit Ahmet Gündüz, Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen, Ebubekir Yücel, Caner Omay, Erçin Keskin, Mustafa Eskici, Azim Alan, Oğuz Aktürk ve Olcay Ümüt, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına mahkûm edildi. Ayrıca, Uygun'a Şehit Hasan Kaya'nın ölümünden, Kaymakçı, Berkmen ve Yücel'e şehit İsmail Kefal'in ölümünden, Ceyhan ve Gündüz'e de şehit Şükrü Bayrakçı'nın ölümünden birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nde 3 kişi darbeciler tarafından şehit edilmiş, 49 kişi de yaralanmıştı. Mahkeme, davada daha önce tutuksuz yargılanan 46 erin dosyasını ayırmıştı.

SELİMİYE'DE 50 MÜEBBET

Selimiye Kışlası'ndaki 1. Ordu Karargâhı'nda yaşananlar ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin dava ise İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüldü. Davada 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanık müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu sanıklardan, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı Fenerbahçe Orduevi'ndeki konutundan derdest etmek için almaya giden 3'ü ayrıca 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca üzerinden 2 defa tank geçen Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Ali Demirci'ye 14 yıl, Mehmet Kanbur'a 11 yıl 8 ay, Servet Demir ve Emre Ersan'a da 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sivil imam olduğu iddiasıyla terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan Feyzullah Şahan'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Ramazan Uygur, Onur Aydın, Ahmet Özel, Halil Göbüt, Tuğrul Kekeç ve Gökhan Arıkan duruşma salonunda tutuklandı. İbrahim Cengiz, Yusuf Akülger ve Bilal Dursun hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında 2 yarbay, 1 üsteğmen, 4 astsubay ve 10 uzman çavuşun bulunduğu 77 kişi, beraat etti.

ALMANYA'DA FETÖ OKULU KAPANDI

Almanya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı "Urselbach Gymnasium" isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel'de faaliyet gösteren "Urselbach Gymnasium" isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Lisenin iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.