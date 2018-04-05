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'lı terörist Durmaz'ın Gar sı sonrası örgüte verdiği rapor ortaya çıktı

Garı'nda tarafından düzenlenen terör sı ile ilgili, 36 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemeye gelen evraklar arasında, Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar, İstanbul ve Gaziantep'teki lı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen, Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan DEAŞ'ın Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın Ankara Gar saldırısının ardından örgüte yazdığı rapor ortaya çıktı. Raporda Durmaz’ın, saldırının planlanmasından, örgüt üyelerinin polis tarafından yakalanmasına kadar olan süreci not ettiği görülüyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 16:31
DEAŞ'lı terörist Durmaz'ın Ankara Gar Saldırısı sonrası örgüte verdiği rapor ortaya çıktı

O FLAŞ RAPOR ORTAYA ÇIKARILDI

Garı'nda tarafından düzenlenen terör sı ile ilgili, 36 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemeye gelen evraklar arasında, Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar, İstanbul ve Gaziantep'teki lı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen, Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan DEAŞ'ın Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın Ankara Gar saldırısının ardından örgüte yazdığı rapor ortaya çıktı. Raporda Durmaz'ın, saldırının planlanmasından, örgüt üyelerinin polis tarafından yakalanmasına kadar olan süreci not ettiği görülüyor.

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DEAŞ'lı terörist Durmaz'ın Ankara Gar Saldırısı sonrası örgüte verdiği rapor ortaya çıktı
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