DEAŞ'lı terörist Durmaz'ın Ankara Gar Saldırısı sonrası örgüte verdiği rapor ortaya çıktı

O FLAŞ RAPOR ORTAYA ÇIKARILDI

Ankara Garı'nda DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, 36 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkemeye gelen evraklar arasında, Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar, İstanbul ve Gaziantep'teki bombalı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen, Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan DEAŞ'ın Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın Ankara Gar saldırısının ardından örgüte yazdığı rapor ortaya çıktı. Raporda Durmaz'ın, saldırının planlanmasından, örgüt üyelerinin polis tarafından yakalanmasına kadar olan süreci not ettiği görülüyor.