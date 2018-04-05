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Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçıları hedef tahtasına koydu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere sanatçılardan ziyaret gerçekleşmişti. Her fırsatta terör örgütü 'yı kollayan yayınlar yapan Fox Haber sunucusu ise bu ziyaret için skandal ifadeler kullandı. Portakal askerleri ziyaret eden sanatçıları adete hedef tahtasına koydu. Terör örgütüne karşı mücadele eden askerleri hedef tahtasına koyan Portakal, daha önceki yayınlarında terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lılar için rahmet dilemişti...

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:34
Fatih Portakal Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçıları hedef tahtasına koydu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti.

Fox Haber sunucusu , çok sayıda sanatçının katıldığı ve askerlere destek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret için skandal ifadeler kullandı. Portakal oradaki isimleri adeta hedef tahtasına koydu.

Fatih Portakal Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunan sanatçıları hedef aldı

TERÖRİSTLERE RAHMET DİLEDİ, PKK'YA TEŞEKKÜR ETTİ!

Terör örgütü 'ya teşekkür eden, PKK'nın siyası kanadı 'nin şu anda tutuklu olan Genel Başkanı Demirtaş için 'liderimiz' sıfatını kullanan Portakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda öldürülen teröristler için de Allah'tan rahmet dilemişti.

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Fatih Portakal Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçıları hedef tahtasına koydu!
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