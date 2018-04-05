Fatih Portakal Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçıları hedef tahtasına koydu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti.

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, çok sayıda sanatçının katıldığı ve askerlere destek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret için skandal ifadeler kullandı. Portakal oradaki isimleri adeta hedef tahtasına koydu.

Fatih Portakal Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunan sanatçıları hedef aldı

TERÖRİSTLERE RAHMET DİLEDİ, PKK'YA TEŞEKKÜR ETTİ!

Terör örgütü PKK'ya teşekkür eden, PKK'nın siyası kanadı HDP'nin şu anda tutuklu olan Genel Başkanı Demirtaş için 'liderimiz' sıfatını kullanan Portakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda öldürülen teröristler için de Allah'tan rahmet dilemişti.