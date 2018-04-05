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İlgezdiler zengin oldu, battı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
İlgezdiler zengin oldu, Ataşehir battı
'li Belediyesi'nin borcu 298 milyon lira çıktı. Son dönemde işten çıkarılan 114 teşron işçinin eylem yaptığı Ataşehir Belediyesi, açığını kapatmak için arsaları satışa çıkardı. İçişleri Bakanlığı'ndan 29.8 milyon TL borç talebinde bulundu. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre; yıl içinde toplam yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisi kararı; yüzde 10'unu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı onayı ile yapabiliyor. Yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi ise gayrimenkul zengini. İlgezdiler'in üzerine Ataşehir, Beykoz, Sancaktepe, Kağıthane, ve Didim'de 35 lüks daire tespit edildi. Battal İlgezdi hakkında Buz Rezidans dahil 32 soruşturma sürüyor.
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