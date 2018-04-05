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Şike davasının firari hakimi mahkeme gününe kadar susma kararı aldı

Son dakika haberi... ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü polisleri tarafından ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan Şike ve Oda davalarının firari hakimi , adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:51

ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü polisleri tarafından 'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan Şike ve Oda davalarının firari hakimi , adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi.

MAHKEME GÜNÜNE KADAR KONUŞMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ

Bursa KOM Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde FETÖ lehine faaliyet gösteren 12 ayrı ikamete yaptığı baskında firari hakim Hikmet Şen gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı hakkında açılan kamuoyunda şike davası olarak bilinen dosyanın ve Oda TV davasının hakimi olarak tanınan Şen, baskında sahte kimlik ile yakalanmıştı. Günlerdir KOM şubede ifadesi alınmak üzere tutulan firari FETÖ'cü hakimin, emniyet ve savcılık ifadelerinde, susma hakkını kullanarak mahkeme gününe kadar konuşmayacağını söylediği öğrenildi. Hikmet Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şike davasının firari hakimi mahkeme gününe kadar susma kararı aldı
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