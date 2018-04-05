Son dakika: Eskişehir'deki üniversitede katliam. Rektör o anları anlattı:
Son dakika... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken Rektör Prof. Dr Hasan Gönen olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:58Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 16:04
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken Rektör Prof. Dr Hasan Gönen olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.