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Son dakika: 'deki üniversitede katliam. Rektör o anları anlattı:

Son dakika... Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken Rektör Prof. Dr Hasan Gönen olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 16:04
Son dakika: Eskişehir'deki üniversitede katliam. Rektör o anları anlattı:

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken Rektör Prof. Dr Hasan Gönen olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

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Son dakika: Eskişehir'deki üniversitede katliam. Rektör o anları anlattı:
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