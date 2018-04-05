Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Kapatılan Zaman gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında savcı mütaalasını açıkladı

Son Dakika: Kapatılan yazar ve yöneticileri hakkında savcı mütaalasını açıkladı

Son dakika haberi... eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada, savcı esas hakkındaki mütalaasında , , ve 'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan davada, Ahmet Turan Alkan'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu'nun ''örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:50
Son Dakika: Kapatılan Zaman gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında savcı mütaalasını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 17's'i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasında , ve 'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 18 tutuklu sanık ile aralarında Şahin Alpay'ıın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasınının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı okumaya başladı.

İSTENEN CEZALAR

Savcı, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve 'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen'in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini istedi.

ALKAN İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, URAL VE SARIİBRAHİMOĞLU İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS

Ahmet Turan Alkan'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu'nun ''örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşma savcının mütalaasını okumasıyla devam ediyor.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kapatılan Zaman gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında savcı mütaalasını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN