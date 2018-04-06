Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan'da - CANLI

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye tüm ülkelerle dostluk akrabalık kardeşlik münasebetleri kuruyor. Türkiye hiçbir zaman kurduğu ilişkilere çıkar gözlüğüyle bakmaz, ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliğiyle ilgilenmiyoruz" dedi.

3,5 milyonun üzerinde insana evimizi açtık ve acılarını paylaştık diyen Başbakan Yıldırım, "Ne BM ne ABD ne Avrupa... Kendileri bu mültecilere sahip çıkmadıkları gibi malesef gerekli desteği de gösterebilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Az önce tanıtımını da gördük TİKA Moğolistan'da uzun zamandan beri var. Ancak 2002'de hükümetimiz iş başına geldiği günden bu yana TİKA'nın çalışmalarını özel olarak destekledik ve çok daha etkin olmasını sağladık.

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