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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı: geliyor!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Düzenleme ile ın geleceğini belirten Akdağ, "Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" dedi.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:54
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı: Kimyasal hadım geliyor!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı "Kimyasal hadım geliyor!"

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı: Kimyasal hadım geliyor!
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