FETÖ’cü yazarlara ağır müebbet talebi

FETÖ
'nün kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı 17'si tutuklu 31 sanıklı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada okunan mütalaada gazete eski yazar ve yöneticilerden Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan
ve İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal hakkında darbe girişiminden ağır müebbet hapis, örgüt üyeliğinden ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Nuriye Ural (Akman) ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yazarlardan Alkan'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in Pensilvanya'daki evini ziyaret ederek övgü dolu yazılar kaleme aldığı, Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte sadakatinden vazgeçmediğine dikkat çekildi. Tutuklu 17 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, 20 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.