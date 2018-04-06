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’cü yazarlara ağır müebbet talebi

ZAMAN gazetesine ilişkin 31 sanıklı davada, Mustafa Ünal, , İhsan Duran ve Cengiz’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
FETÖ’cü yazarlara ağır müebbet talebi
'nün kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı 17'si tutuklu 31 sanıklı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada okunan mütalaada gazete eski yazar ve yöneticilerden Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay, ve İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal hakkında darbe girişiminden ağır müebbet hapis, örgüt üyeliğinden ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Nuriye Ural (Akman) ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yazarlardan Alkan'ın örgüt elebaşı 'in Pensilvanya'daki evini ziyaret ederek övgü dolu yazılar kaleme aldığı, Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte sadakatinden vazgeçmediğine dikkat çekildi. Tutuklu 17 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, 20 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
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FETÖ’cü yazarlara ağır müebbet talebi
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