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Karlov çisinin "abi"si adliyeye sevk edildi

'nın Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenleyen 'ın içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski çalışanı Ş.S, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:58
Karlov suikastçisinin abisi adliyeye sevk edildi

'nın Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenleyen 'ın içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski çalışanı Ş.S, Ankara Adliyesi'ne getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verecek.

ÖRGÜTÜN TALİMATLARINI ALTINTAŞ'A İLETTİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ş.S.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan Ş.S.'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikasti gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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Karlov suikastçisinin "abi"si adliyeye sevk edildi
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