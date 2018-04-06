Orgeneral Akar İzmir'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın İzmir'de olduğu bildirildi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.