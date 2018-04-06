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'de

Genelkurmay Başkanı , Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla 'de Ege Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:15
Orgeneral Akar İzmir'de

Genelkurmay Başkanı , 'de Ege Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 'ın İzmir'de olduğu bildirildi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

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Orgeneral Akar İzmir'de
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