Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliam ile ilgili flaş detaylar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan B. ile birlikte gözaltına alınan Saadet Aylin B'nin üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen Saadet Aylin B.'nin eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. Saadet Aylin B.'nin polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Eskişehir'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan B. tarafından tabancayla ile öldürülen Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak için yarın ESOGÜ Rektörlüğü önünde tören düzenlenecek.

Saat 11.00'deki törenin ardından Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın ile araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri Tokat'a, araştırma görevlisi Serdar Çağlak'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürülecek. Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutu ise yarın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde toprağa verilecek.

VALİ ÖZEDEMİR ÇAKACAK, SALDIRGANIN İFADELERİNİ AÇIKLADI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B'nin ESOGÜ'de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: "Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B'nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.

REKTÖR: SALDIRGANIN, BAZI KİŞİLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesi'nde 4 akademik personelin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rektör Gönen, saldırgan Volkan B. ile ilgili "Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartışmaları olmuştu" dedi.

HEDEFİ DEKAN'DI

Saldırıya ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gönen, "Milletimizin başı sağ olsun. Araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi Dekanımızı kast ederek, dekanımızın odasına elinde tabanca ile girmiş. Orada çok şükür, dekanımız yokmuş; ama fakülte sekreterimizi vurmuş. Daha sonra bitişik odadaki dekan yardımcımızı vurmuş. Sonra üst kata çıkıp, araştırma görevlilerini vurmuş. Bir başka öğretim üyemize tabancayı doğrulttuğu sırada tabanca tutukluluk yapmış. Elinde tabanca ile eğitim fakültemizi terk etmiş. Biraz ileride polis tarafından derdest edilmiş. Saldırgan, 'YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında bize doktora yapmak üzere gelmiş araştırma görevlisi" diye konuştu.

'HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ'

Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Gönen, "Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var" dedi.

Saldırının terörle ilgisi olduğunu düşünmediğini kaydeden Prof. Dr. Gönen, saldırganın, fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğuyla ilgili iddiaları bulunduğunu söyledi. Rektör Gönen, "Öyle iddiaları vardı. Mahkemede de öyle beyanları var. Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Mahkemede de bu tür beyanları oldu. Dolayısıyla bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartıştıkları olmuştur" diye konuştu.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de saldırıda yaşamını yitiren akademik personel için Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükerşen, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.