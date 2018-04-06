Son dakika: PKK bağlantılı matbaaya yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında, kapatılan Özgür Gündem'in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına geçtiğimiz günlerde operasyon yapmış, yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PKK bağlantılı matbaaya yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

BASKIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

22 şüpheliden 20'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Özgür Gündem'in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, matbaa makineleri, yasaklı yayınlar, polisin el koyduğu bilgisayarlar ve gözaltına alınan şüpheliler yer alıyor.