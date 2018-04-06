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Son dakika: Şoke eden plan! 'nın yurt oyununu polis bozdu...

Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendi.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 11:23
Son dakika: Şoke eden plan! Furkan Vakfı'nın yurt oyununu polis bozdu...

YURTLARIN ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNMEMESİ İÇİN...

Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul'un "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan tutuklu yargılandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kapatılmak istenen yurtlarının başkalarının adına kiralandığı ortaya çıkartılarak mühürlendi. Yurtların öğrenci evi gibi görünmemesi için çeşitli maddelerin sıralandığı bir de bildiri ele geçirildi.

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Son dakika: Şoke eden plan! Furkan Vakfı'nın yurt oyununu polis bozdu...
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