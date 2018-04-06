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kimdir? Üniversiteyi kana bulayan Volkan Bayar aslında...

kimdir? sorusu dün 'den gelen acı haberlerin ardından hem sosyal medyada hem de sokaklarda en çok sorulan sorulardan biri oldu. 'nde yaşanan katliamın ardından vatandaşlar Volkan Bayar ismini araştırmaya başladı. Volkan Bayar; Dekan Cemil Yücel'i odasında bulamayınca Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'yu öldürdü! Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:28
Volkan Bayar kimdir? Üniversiteyi kana bulayan Volkan Bayar aslında...

'ın ABD'de Denver Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü, Gazi Üniversitesi'nden mezun olduğu ortaya çıktı. Volkan Bayar'ı etrafındaki kişiler obsesif ve şizofreni olarak tanımlıyor. Volkan Bayar dün 15:00 sularında elindeki silahla 'ne giriş yaptı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in, 2'nci katındaki odasını bastı. Ancak Dekan Yücel, tesadüfen odada yoktu. Bunun üzerine o sırada odada olan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'ya kurşun yağdıran Bayar, ardından yan odaya girip, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ı da vurdu. Daha sonra üst kata çıkan Bayar, burada da araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı vurdu. 2 kişiyi de yaralayan Bayar, silahı tutukluk yapınca, binanın önüne gelen polislere teslim oldu.

VOLKAN BAYAR KİMDİR?

Üniversite ekibinde hemen hemen herkese ''CÜ' dediği iddia edilen Volkan Bayar, akli dengesi yerinde olmayan bir kişilik olarak tanımlanıyor. Hakkında 3 adet soruşturma olan Volkan Bayar 37 yaşında. 37 yaşında. 2004'te Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bayar, 2011'de ABD Denver Üniversitesi'nde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisansını tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne dönen Volkan Bayar, doktora için de tekrar yurtdışına gitmeyi talep etti. Ancak bu talebi geri çevrildi. Mahkeme kararıyla doktora yapması için 'e gönderilen Bayar hakkında akademik personelle ilgili yalan beyanlar ve iftira ettiğine yönelik 'e 3 ayrı şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı.

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Volkan Bayar kimdir? Üniversiteyi kana bulayan Volkan Bayar aslında...
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