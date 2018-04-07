‘Okulun en temiz insanlarını vurdu’

Eskişehir
'de
araştırma görevlisi olarak çalıştığı üniversiteyi basan Volkan Bayar
'ın katlettiği 4 üniversite çalışanı için, dün rektörlük önünde bir tören düzenlendi.
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Çağlak için, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Rektörlüğü önünde düzenlenen törende, Prof. Dr. Nabi Avcı
'nın da bulunduğu Eskişehir milletvekilleri, Vali Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Naci Gündoğan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de hazır bulundu. Kurban yakınları gözyaşlarına boğuldu. Makamında olmadığı için saldırıdan kurtulan Fakülte Dekanı Prof. Cemil Yücel ise "Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu" dedi. 3 CENAZE BUGÜN...
Duanın ardından Mikail Yalçın ve Yasir Armağan Tokat'a, Serdar Çağlak Kayseri'ye, Fatih Özmutlu ise Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürüldü. Fatih Özmutlu için Kırka Beldesindeki Çarşı Camisi'nde, babası Arif Özmutlu, annesi Zübeyde hanım, eşi Emine ile çocuklarının da aralarında bulunduğu binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne baba tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Fatih Özmutlu Kırka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer kurbanlar Mikail Yalçın Tokat Turhal'ın Üçyol Köyünde, Yasir Armağan Tokat merkezde, Serdar Çağlak ise Kayseri merkezde bugün toprağa verilecek. İFTİRA SUÇLAMASINA TAKİPSİZLİK
Katliamı
gerçekleştiren Volkan Bayar'ın ifadeleriyle yargılanıp beraat eden öğretim üyelerinin "iftira" iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu sonunda, takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.
Eskişehir Başsavcılığı, Osmangazi Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 35'i hakkında FETÖ üyeliğinden dava açtı. Dava geçen yıl 30 Ekim'de sonuçlandı. 25 sanık, 1 yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Diğerleri ise beraat etti. Davanın iddianamesi önemli ölçüde, Volkan Bayar'ın verdiği ifadelere dayanıyordu. Beraat kararı kesinleştikten sonra KHK ile ihraç edilen öğretim üyeleri Bahattin Acat ve Selahattin Turan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, Bayar hakkında iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak Bayar'ın dilekçe ile şikâyet hakkını kullandığı ve iftira kastı ile hareket etmediği belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Kararda, Bayar hakkında suç duyurusunda bulunmanın yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturacağı da kaydedildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in 2011'de, dönemin Fatih Üniversitesi Rektörü ve FETÖ ABD imamı firari Şerif Ali Tekalan ile yüksek lisans protokolü imzaladığı da gündeme geldi.