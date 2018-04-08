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’da ’ya ağır darbe

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Amanoslar’da PKK’ya ağır darbe
Terör örgütü 'nın yapılanmasına yönelik düzenlenen destekli operasyonda 7 PKK'lı öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında Amanoslar saha sorumlusu olan ve 1 milyon lira ödüllü 'yeşil' kategoride aranan 'Bedrettin' kod adlı de var. İstihbarat birimleri, Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bir grup teröristin eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı. İnsansız hava araçlarıyla Dörtyol Toktak Yaylası kırsalında 7 kişilik terörist grubun varlığı tespit edildi.

10 GÜNDE 26 TERÖRİST ETTİ
Teröristler bulundukları bölgedeki ormanı ateşe vererek, İHA'ların görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Ancak F-16'lar tarafından düzenlenen hava operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Amanoslar saha sorumlusu olan ve aranan teröristler listesinde 'yeşil' kategoride bulunan 'Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül olduğu belirlendi. Son 10 gün içinde Amanoslar'da öldürülen teröristlerin sayısı 26 oldu.
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Amanoslar’da PKK’ya ağır darbe
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