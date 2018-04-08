Amanoslar’da PKK’ya ağır darbe

Terör
örgütü PKK
'nın Amanoslar
yapılanmasına
yönelik düzenlenen İHA
destekli
operasyonda
7 PKK'lı
öldürüldü.
Öldürülen teröristler
arasında Amanoslar saha sorumlusu
olan ve 1 milyon lira ödüllü 'yeşil'
kategoride aranan 'Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül
de var.
İstihbarat birimleri, Hatay'ın
Amanoslar bölgesinde bir grup teröristin
eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine
ulaştı. İnsansız hava araçlarıyla Dörtyol
Toktak Yaylası kırsalında 7 kişilik terörist
grubun varlığı tespit edildi. 10 GÜNDE 26 TERÖRİST ETTİ
Teröristler bulundukları bölgedeki ormanı ateşe vererek, İHA'ların görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Ancak F-16'lar tarafından düzenlenen hava operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Amanoslar saha sorumlusu olan ve aranan teröristler listesinde 'yeşil' kategoride bulunan 'Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül olduğu belirlendi. Son 10 gün içinde Amanoslar'da öldürülen teröristlerin sayısı 26 oldu.