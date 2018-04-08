Cumurbaşkanı Erdoğan Siirt'te o günü hatırlattı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 26 Mart 1999'da hapse girdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te o günü hatırlattı!

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKARMIŞ

"Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk."

ERDOĞAN'IN KONGREDEKİ AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI

Bugün sizlerle şunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki, biz kardeşiz. Kardeşlerin arasında fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler kardeşleri Allah için sever. O sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, böyle bir ayrım var mı? Biz tek millet diyoruz.

TÜRKİYE'NİN 2019 SINAVINDAN DA ALNININ AKI İLE ÇIKMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOKTUR

Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart seçimleri, ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. 2019 adeta bir milat olacak. Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akı ile çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2023, 2053 ve 2071'e yürüyecektir.

"2019 SEÇİMLERİNDE SİİRT'TEN BU ŞEHRİN TARİHİNE YARAŞIR BİR TABLO BEKLİYORUZ"

Biz 2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne yaraşır bir tablo bekliyoruz. Durdurak bilmeden çalışarak koşturacak ve milli iradenin hukuk yıldızı yapacağız. Ben bugün salondaki dava arkadaşlarıma Siirt'teki kardeşlerimden bir söz almak istiyorum. Ana kamdemeyi göreyim bakayım. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

2 yılı bulmaz, zira YÖK'ten karar çıktı ve Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz. Artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Öyleyse daha çok çalışacağız. Birçok genç Siirt'te ne yapılıyor haberi yok. Bu üniversiteyi burada kimler kurdu? Sizler de bilmiyorsunuz. Üniversiteyi biz kurduk.

Biz hizmet ve proje siyaseti güdüyoruz. Birkaç oy daha fazla alacağız diye milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik. Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek, hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık. Tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu

AFRİN HAREKATI

Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta ne oldu, orada da 327 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 154 oldu. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız.

Biz her zaman toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, arkamdan siz geleceksiniz.