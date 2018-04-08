'Gülen'in köpeğiyim' demişti... Prof. Sabri Çolak ile ilgili son dakika!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğunu iddia etti. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.

TERÖRİSTBAŞI HAYRANLIĞINI BELGESELDE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt lideri Fetullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi. Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, teröristbaşı Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi.

"YAKLAŞIK 10-11 DEFA GÖRÜŞTÜM"

22 Temmuz 2016'da 1 Nolu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sabri Çolak, suçlamaları kabul etmedi. Sabri Çolak, mahkemedeki ifadesinde, "Ben böyle bir terör örgütü olduğuna 15 Temmuz'a kadar inanmadım. Bu tarihteki olay, beni çok yaraladı. Şu anda var mı bilemiyorum, ama yok da diyemiyorum. O tarihte Fetullah Gülen'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya'da onu ziyaret ettik. Onu çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Gülen'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır. 15 Temmuz'dan sonra gönül bağım kopmuştur" diye kendisini savundu.

TUTUKLANAN SABRİ ÇOLAK HAKKINDA ERZURUM 3'ÜNCÜ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDI.

Tutuklu sanık Sabri Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, Çolak hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.