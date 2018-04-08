Malatya'daki darbe girişimi davasında onuncu duruşma

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın onuncu duruşması yarın yapılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylarla ilgili haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık onuncu kez hakim karşısına çıkacak.

MÜŞTEKİ VE SANIK AVUKATLARI DİNLENECEK

Özel olarak hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alanı bulunan Yakınca Spor Salonu'nda yarın görülecek duruşmada, mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunacak müşteki ve sanık avukatlarını dinleyecek.Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart 2017'den bu yana Huduti ve dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu tüm sanıklar savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti, 24 sanığın tutukluluk halinin devamına, darbe girişimini destekler söylemleri bulunduğu iddia edilen 3 rütbeli asker hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

HUDUTİ 1 NUMARALI ŞÜPHELİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.