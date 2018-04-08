Son Dakika Haberi: Hepsi ev görünümlü ama...

Son dakika haberi... Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan tutuklu yargılandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın 6 kaçak yurdu kapatıldı. Sosyal medyadan kapatılan yerlerin yurt değil de ev olduğu yönünde yayınlar yapılınca polis yaptığı çalışmada, düzenlenen operasyondan sonra bu yurtlara ailelerin yerleştirildiği ve bu şahısların da örgüt elemanı olduğunu ortaya çıkardı. Kaçak yurtlarda buzhanelerin, konferans salonlarının da olduğu belirlendi.