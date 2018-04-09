Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf asker gözaltına alındı.

ASKERİ MAHREM YAPILANMASI

Ordu merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 25 muvazzaf asker gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.