Başbakan Yıldırım: Yasadışı göçmen ciddi sıkıntı

Başbakan Binali Yıldırım dün Moğolistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e geçti. Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya gelen Yıldırım, görüşmelerin ardından Sepidar Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

BİR YILDA 150 BİN GÖÇMEN

İki ülke arasındaki benzerliklerin inanç ve kültürlerden ibaret olmadığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Aynı zamanda teröre karşı mücadele konusunda da aynı süreçleri yaşıyoruz. Türkiye maalesef 40 yıldır teröre karşı mücadele veriyor. Afganistan da 1978'den bu yana iç karışıklık, istikrarsızlık ve onun doğurduğu terörle mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor. Bu uğurda büyük bedeller ödüyor. Bu bakımdan birbirimizi en iyi anlayan iki ülkeyiz." Afganistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en anlamlı şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp, geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." Afganistan'daki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'nin bir göç tehdidiyle karşı karşı olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'ye gezmek, iş yapmak, dostluklar kurmak için yasal yollardan gelenlerin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ancak yasal olmayan yollardan gelen göçün, zaten Suriye ve Irak'taki iç karışıklıktan dolayı çok büyük bir yük altında olan, büyük bedel ödeyen Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Yıldırım, "Bir yıl içinde 150 bine yakın yasadışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bir büyük sorun da bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar ayrıca bir güvenlik tedbiri alınmasına yol açıyor" dedi. Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı da (ATGK) ziyaret etti. Yıldırım, "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet, barış vardır" dedi.

CUMHURBAŞKANI GANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Yıldırım ile Gani'nin baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşmeler yapıldı.

ABDULLAH: HER ÜLKE İÇİN SORUN

Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah, Türkiye'ye yönelik düzensiz Afgan göçü ile ilgili, "Tabii ki yasadışı göçmenler her ülke için sorun yaratabilir. Onların ülkelerine dönmesi için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.