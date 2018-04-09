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'de : 15 ölü, 36 yaralı

'nin ilinde 7 katlı binada meydana gelen da ilk belirlemelere göre 15 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı. Patlamada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 36 kişinin yaralandığını belirten İdlib Sivil Savunma () Müdürü Muhammed , tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 21:40
İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı

Sivil Savunma () Müdürü Muhammed , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldiğini söyledi.

YARALANANLARIN ÇOĞU ÇOCUK

Patlamada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 36 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

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İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı
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